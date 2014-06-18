Син Януковича не сплатив 42 мільйони податків, його оголошено у розшук - ГПУ

На майно та цінні папери Олександра Януковича накладено арешт, сина колишнього президента України оголошено в розшук. Про це на прес-конференції заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, Махніцький зазначив, що головне слідче управління Генпрокуратури веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків власником групи МАКО Олександром Януковичем за попередньою змовою з іншими особами.

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"Від сплати податків на суму 42 млн грн ухилялося акціонерне товариство Артемівськ-вайнері, яке входило до складу зазначеної групи компаній. Олександру Януковичу повідомлено про підозру. Його оголошено у розшук. Накладено арешт на його особисте майно на суму майже 97 млн грн та на цінні папери, вартістю 1,2 млрд грн", - сказав він.