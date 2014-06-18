Путін хоче, щоб Україна і ЄС порадилися з РФ, перш ніж підписувати Асоціацію

Про це він сказав на нараді з питання "Про розвиток сільського господарства в РФ" у середу в Ставрополі, пише Газета.Ru.

"Ми домовилися про початок цих консультацій на експертному рівні", - повідомив Путін.

При цьому він висловив надію, що консультації почнуться хоча б на рівні глав департаментів і з часом вийдуть на міністерський рівень.

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"Сподіваюся, що ці контакти почнуться, і ми зможемо предметно показати, в чому полягає наша стурбованість", - додав президент РФ.

Путін пояснив, у чому полягає загроза для Росії в разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.

"У нас можуть виникнути проблеми економічного характеру, і ми точно не зможемо зберегти нульову ставку ввізних мит", - сказав він, маючи на увазі, перш за все, продукцію сільського господарства.

"Це нічого спільного не має з політикою або з вибором тої чи іншої держави - ​​кожна суверенна держава має право обирати свій шлях", - додав Путін.

У той же час, він підкреслив, що і Росія має право захищати власні економічні інтереси.

За словами президента, це стосується не лише сільського господарства, але і практично всіх галузей промисловості. "Потрібно до цього підходити системно, і так ми й робитимемо", - заявив він.