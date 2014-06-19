Кабмін виділив 200 млн. гривень на закупівлю бронетехніки і засобів індивідуального захисту

Згідно з повідомленням, зазначені кошти підуть на придбання бронетанкової техніки класу БТР-Е українського виробництва, засобів індивідуального бронезахисту і активної оборони (універсальні захисні жилети класу KWM-02 і композитні бойові шоломи класу WZ2005).

Крім того, кошти підуть на закупівлю майна для продовольчої служби, а також на закупівлю камуфльованої польової форми.Читайте такожНацгвардії виділили 2 млрд грн на придбання бронетехніки, обмундирування та зброї

Зазначені витрати будуть профінансовані за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з військовим конфліктом на Донбасі Кабінет міністрів збільшив витрати на оборону з метою відновлення боєздатності української армії. За інформацією Міністерства фінансів, із додаткового фінансування сфери оборони на суму 7,1 млрд грн Міністерству оборони направлено 4,7 млрд грн, Національній гвардії - 2,3 млрд грн, Державній прикордонній службі - 143,8 млн грн.Читайте такожУкроборонпром представив новий українсько-канадський БТР VARAN-APC

Зокрема, 3,7 млрд грн направлено на купівлю, модернізацію та ремонт військової техніки і озброєння, а також забезпечення військових засобами зв'язку, 1,7 млрд грн - на забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами і на обслуговування техніки.