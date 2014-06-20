СБУ заарештувала понад 90 терористів і диверсантів, серед яких 13 громадян Росії

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в інтерв'ю газеті "День".

Читайте такожРосія через Януковича планомірно і давно готувала агресію проти України - СБУ

"Безумовно, ми реагували і будемо реагувати на загрози з боку іноземних диверсійно-терористичних груп, на фінансування колишніми українськими високопосадовцями тероризму в Україні... Вже заарештовано понад 90 терористів та диверсантів, серед яких 13 громадян Росії (крім бойовиків-найманців, це фахові офіцери-розвідники, агентура). Одне з останніх затримань у Києві - це поплічник ватажка диверсійних груп у Горлівці і Слов’янську", - зазначив Наливайченко.