Бойовиків "Стрєлка" не пустили додому російські прикордонники - ЗМІ

Цю інформацію оприлюднив у себе на сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ - Станіслав Речинський.

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Речинський дає два пояснення цьому факту: по-перше, Путін сподівається, що у відчаю терористи можуть перестріляти ще чимало наших військових, по-друге, розлючені бойовики на території Росії йому і самому не потрібні, передає ТСН.

Загнані у глухий кут диверсанти, схоже, опинилися на роздоріжжі: їх і вдома не чекають, і в гостях на них оголошене "полювання".