Бойовиків "Стрєлка" не пустили додому російські прикордонники - ЗМІ
20:17, 29 травня 2014Політика
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Бойовиків, підпорядкованих терористу Ігорю "Стрєлку" Гіркіну, який очолює так звану ДНР, не пропустили через кордон російські прикордонники
Цю інформацію оприлюднив у себе на сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ - Станіслав Речинський.
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Речинський дає два пояснення цьому факту: по-перше, Путін сподівається, що у відчаю терористи можуть перестріляти ще чимало наших військових, по-друге, розлючені бойовики на території Росії йому і самому не потрібні, передає ТСН.
Загнані у глухий кут диверсанти, схоже, опинилися на роздоріжжі: їх і вдома не чекають, і в гостях на них оголошене "полювання".
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