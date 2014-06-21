В Житомирі російські банки закидали яйцями і облили зеленкою

Як повідомляє "Житомир.info"першим постраждав "Сбербанк Росії" на вулиці Котовського.

Потім активісти вирушили в банк "Русский Стандарт" на Велику Бердичівську.

Розтрощивши вивіску і залишивши кілька написів на фасаді "Рассія, go home!" та "Водки нет!", люди поїхали на перехрестя Київської та Хлібної, де розташований банк "ВТБ". Там теж понівечили вивіску і обписали фасад.

Окрім вищезазначених банків, постраждали також "Сбербанк России" на Київській-Східній, та ще один "ВТБ" навпроти Мистецьких воріт.

Учасники акції стояли з плакатом, на якому була написана одна вимога: "Кошти за оренду мають йти на сім’ї загиблих та поранених військових".

Працівники постраждалих банків, прибираючи наслідки погромів, нарікали на те, що таке трапляється вже не вперше, зазначає видання.

"У суботу розмалювали. От сьогодні знову в неробочий час мене викликали. Та які то активісти, це діти, яким немає чим зайнятися, то вони за окрему плату сюди приходять", - сказала прибиральниця.

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В обласному управлінні міліції повідомили, що активісти пікетували фінустанови упродовж чотирьох годин.

"Близько 50 осіб упродовж чотирьох годин пікетували окремі фінансові установи в обласному центрі, виражаючи невдоволення політикою сусідньої держави відносно України. Учасники пошкодили вивіски кількох банків та розмалювали стіни їхніх приміщень", - зазначила прес-служба УМВС.

Повідомлення про проведення акції надійшло від керівника місцевого осередку однієї з політичних сил практично перед її початком. Пікетування розпочалося близько 10.00 та тривало до 14.00.

"На місцях подій працівники міліції проводили роз’яснювальну роботу з учасниками щодо протиправності дій з пошкодження майна банків та встановленої законом відповідальності за це. Однак окремі найбільш агресивно налаштовані особи не реагували на зауваження", - сказали в міліції, додавши, що дії учасників акції документувались за допомогою відеозйомки.

За вказаними фактами розпочато досудове розслідування.