В Україні розпочато розслідування щодо інциденту на україно-російському кордоні - МЗС

У зв’язку з вчорашніми подіями на українсько-російському державному кордоні, в результаті яких було поранено російського митника, в Україні розпочато всеохоплююче розслідування. Усі обставини зазначеного інциденту будуть ретельно досліджені правоохоронними органами України.

Про це йдеться у коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України у зв’язку з подіями на українсько-російському державному кордоні, передає Еспресо.TV.

«Привертаємо увагу до того, що за інформацією Міністерства оборони України, підрозділи Збройних сил України, задіяні в антитерористичній операції, не застосовували і не застосовують артилерію і міномети під час проведення заходів з відновлення режиму державного кордону України», - наголосили в МЗС.

Читайте такожОперація з перекриття кордону фактично завершена - Турчинов

«Беручи до уваги початок імплементації плану Президента України Петра Порошенка з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, критично важливим для досягнення невідкладної деескалації ситуації у регіоні є безумовне дотримання режиму припинення використання сили. У цьому зв’язку, наголошуємо на крайній необхідності уникнення будь-яких провокацій на кшталт тих, що мали місце сьогодні на прикордонному пункті «Ізварине», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, біля пункту контролю "Ізварине" на українсько-російському кордоні російські бойовики напали на українських прикордонників, в результаті чого останні мусили відійти на нейтральну територію.