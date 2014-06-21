Припинення АТО відповідає міжнародній практиці в умовах агресії - депутат

Припинення військових дій для добровільного роззброєння терористів та створення буферної зони на державному кордоні відповідає міжнародній практиці, яка застосовується в умовах агресії.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, заявив народний депутат Ростислав Павленко, коментуючи запропонований президентом України Петром Порошенком мирний план врегулювання ситуації у східних областях України.

"Створення буферних зон на кордоні є однією зі стандартних ситуацій в міжнародній практиці. Власне, їх функція – це недопущення поповнення для терористів, допомога місцевому населенню і правоохоронним органам для того, щоб краще контролювати територію і не допустити, щоб терористам постачалася зброя, наркотики і якісь інші засоби, які вони використовують в боротьбі проти України", - сказав Павленко.

За його словами, патрулювання на кордоні будуть здійснювати силові структури спільно із добровільними формуваннями місцевих громадян. "Йдеться про спільне патрулювання територіальної самооборони, яка буде створена зі свідомих громадян, які хочуть миру і порядку на своїй території і з цими підрозділами самооборони буде здійснено спільне патрулювання. Важко уявити, що таке патрулювання може здійснюватися спільно з терористами. З ними ніяких переговорів, крім капітуляції, не буде", - наголосив він.

Депутат зазначив, що у разі відмови терористів скласти зброю в період відсутності дій з боку українських військових, у рамках антитерористичної операції буде застосований інший варіант. "Документи ООН і будь-які міжнародні документи, які стосуються військових дій та антитерористичних операцій передбачають, якщо є напад на силовиків, або якщо силовики бачать безпосередню загрозу для мирних громадян, вони не тільки мають право, вони зобов’язані вжити всіх адекватних заходів, включно зі збройними, для того, щоб захистити і себе, і мирних громадян. Власне мирний план – це припинення наступальних дій і це шанс для терористів піти на замирення", - вважає Павленко.

Крім того, за його словами, терористи повинні безумовно звільнити всіх заручників. "Там багато мирних громадян, які захоплені чи то з метою пограбування, чи то викупу, чи то для знущань. Є випадки, коли захоплювали людей за українську мову. А щодо терористів – буде оголошено амністію виключно для тих, хто не брав безпосередньої участі у вбивствах, у тортурах. Ті, хто стріляв, вбивав та знущався з людей – матимуть справу з законом", - заявив Павленко.