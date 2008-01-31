Ющенко хоче ліквідувати Тендерну палату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує ініціативу щодо ліквідації Тендерної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з профспілками.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вніс до парламенту проект закону про державні закупівлі. В цьому документі пропонується залишити Тендерну палату, як громадський орган. Водночас, він сьогодні чує від ділових кіл, профспілкових представників думки, що її (Тендерну палату) було б варто скасувати взагалі. «Тепер я підтримую цю позицію», - сказав Президент.

Крім того Президент, реагуючи на виступи представників профспілки, нагадав, що сьогодні ведеться активна робота з ліквідації заборгованості по ПДВ до жовтня. Він не виключив, що цей процес буде прискорено. Він також розповів про те, що невдовзі ДПА вийде з ініціативою запровадження нового механізму повернення ПДВ для тих підприємств, які продемонстрували «шанобливе ставлення до сплати цього податку». Тобто вони сплачуватимуть ПДВ без жодних перевірок.

Крім того, Президент підтримав ідею входження представників профспілки у громадську раду ДПА.