Обстріл пункту контролю "Ізварине" кваліфікували як теракт

Прокуратура Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками прикордонного пункту пропуску «Ізварине» (Луганська обл.) і Донецьк (Росія).

Про це говориться в повідомленні Генеральної прокуратури України.

Як повідомила прес-служба ГПУ, у п’ятницю 20 червня група озброєних осіб здійснила напад на військовослужбовців Державної прикордонної служби України у пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення "Ізварине – Донецьк".

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Терористи застосували вогнепальну зброю та міномети, внаслідок чого припинено діяльність пункту пропуску «Ізварине», 6 прикордонників зазнали поранень. Окрім того, терористи обстріляли пункт пропуску «Донецьк» (Російська федерація).

«За даним фактом прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розпочато кримінальне провадження за частиною 2-ю статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків)», - повідомляє ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України». План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.

При цьому в ніч на 21 червня терористи здійснили обстріл 4 прикордонных пунктів. Було поранено 9 осіб, троє з них перебувають у тяжкому стані.