В Одесі почали боротьбу з корупцією на митниці та в податковій

В Одесі вирішили зламати вибудувані роками корупційні схеми. Такої думки дійшли учасники зустрічі губернатора Ігоря Палиці з представниками місцевого бізнесу, митниці та фіскальної служби, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На нараді схвалили створення в області спеціальної робочої групи для взаємодії державних органів та підприємців.

Читайте такожОдеситів просять утриматися від участі в мітингах через загрозу терактів

Насамперед планують пильнувати однакових умов під час розмитнення товарів для всіх підприємців.

Також ініціатори хочуть спростити податкову систему.

Саме такі заходи, кажуть в обладміністрації, можуть поступово знищити корупційну складову бізнесу.