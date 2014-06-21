В Одесі почали боротьбу з корупцією на митниці та в податковій
22:10, 21 червня 2014Політика
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В обладміністрації прагнуть поступово знищити корупційну складову бізнесу.
Губернатор Палиця очолив процес знищення злочинних схем / ТСН
В Одесі вирішили зламати вибудувані роками корупційні схеми. Такої думки дійшли учасники зустрічі губернатора Ігоря Палиці з представниками місцевого бізнесу, митниці та фіскальної служби, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
На нараді схвалили створення в області спеціальної робочої групи для взаємодії державних органів та підприємців.
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Насамперед планують пильнувати однакових умов під час розмитнення товарів для всіх підприємців.
Також ініціатори хочуть спростити податкову систему.
Саме такі заходи, кажуть в обладміністрації, можуть поступово знищити корупційну складову бізнесу.
Відео ТСН
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