В Одесі почали боротьбу з корупцією на митниці та в податковій

22:10, 21 червня 2014
Політика
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В обладміністрації прагнуть поступово знищити корупційну складову бізнесу. 

ТСН

В Одесі вирішили зламати вибудувані роками корупційні схеми. Такої думки дійшли учасники зустрічі губернатора Ігоря Палиці з представниками місцевого бізнесу, митниці та фіскальної служби, йдеться в сюжеті ТСН.19:30. 

На нараді схвалили створення в області спеціальної робочої групи для взаємодії державних органів та підприємців.

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Насамперед планують пильнувати однакових умов під час розмитнення товарів для всіх підприємців.

Також ініціатори хочуть спростити податкову систему.

Саме такі заходи, кажуть в обладміністрації, можуть поступово знищити корупційну складову бізнесу. 

Відео ТСН
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