Будинки і підприємства на Донбасі будуть відновлені за державний кошт - Порошенко

Про це повідомив у своєму відеозверненні Президент України Петро Порошенко.

"В умовах децентралізації Донбас сам не впорається із своїми проблемами. На допомогу прийде не лише вся Україна, але і Європейський Союз. Ми допоможемо у відновленні зруйнованої бойовиками інфраструктури. Відновимо за рахунок держави житло, зруйноване під час бойових дій, виробничі приміщення. Мешканці Донбасу будуть мати куди повернутися, де жити і де працювати", - підкреслив Порошенко.

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За його словами, програма створення нових робочих місць на Донбасі готується за сприяння Євросоюзу.

"Йдеться, до речі, не лише про безкоштовні чи дешеві кредити, а про систему страхування політичних ризиків для інвесторів в економіку Донбасу. Зрозуміло, що жодних інвестицій не буде, поки не настане мир", - зазначив він.

На думку Порошенка, мирний план не може бути втілений без широкої підтримки мешканців Донеччини та Луганщини.

За його словами, бойовики мають відчувати не лише тиск з боку Києва, але й обурення і неприйняття з боку мешканців окупованих ними населених пунктів. "Наприклад, маріупольці, мешканці північної Луганщини, західної Донеччини сказали своє вагоме слово - і в них мир. Це банди найманців паралізували нормальне життя, залишили людей без засобів до існування. Думаю, що сьогодні прозріли навіть ті, хто пару місяців тому надавав свої тіла й душі для створення щитів", - наголосив Президент України.