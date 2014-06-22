На Харківщині впав вертоліт, що доставляв вантаж у зону АТО - джерело

11:55, 22 червня 2014
Політика
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У Чугуївському районі Харківської області впав український вертоліт.

пилот вертолет / slavgorod.com.ua

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, вертоліт Ніжинського спеціального вертолітного загону Держслужби з надзвичайних ситуацій України розбився вчора, 21 червня, після обіду.

За відомостями джерела, транспортний вертоліт Мі-8 в рамках антитерористичної операції доставляв вантаж у зону АТО.Читайте такожПідбитий бойовиками Мі-24 евакуювали та обіцяють полагодити

Вертоліт розбився, коли повертався назад, уточнив співрозмовник агентства.

На цей час точно відомо про кілька постраждалих, також є висока ймовірність, що є загиблі, додав він.

На місці події працює слідчо-оперативна група та спеціалісти військової прокуратури. Причина падіння вертольоту з'ясовується.

Інші подробиці та офіційні коментарі на цей час здобути не вдалося.

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