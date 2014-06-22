На Донеччині біля Дмитрівки зафіксовано 5 танків, 7 БТРів та вантажівки із бойовиками - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Володимир Чеповий сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожТерористи ігнорують мирний план Порошенка: за добу на сході обстріляно 7 блокпостів силовиків

"В районі села Дмитрівка Донецької області помічено п’ять танків, сім БТРів, КамАЗи та УРАЛи із 140 особами, частина з яких є громадяни Російської Федерації. За наявною первинною інформацією, частина - це техніка, яка знаходилася на території АР Крим. Зараз перевіряється, в яких підрозділах вона знаходилася", - сказав Чеповий.

Разом з тим, за його даними, протягом останньої доби фактів нових перекидань військової техніки через українсько-російський кордон не зафіксовано.

"За останню добу жодна техніка ні в один бік кордону, ні в інший не пройшла", - сказав він.

Чеповий ще раз наголосив, що "всі пункти перетину кордону, де може проїхати техніка, вони чітко, міцно закриті, а вся інша територія кордону взята під вогневий контроль. Це означає, що вся лінія кордону прострілюється".