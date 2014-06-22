Кучма вважає, що сьогодні перед Україною стоїть питання «бути чи не бути»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси після підписання разом з екс-президентами Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенко листа до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України.

“Сьогодні, на мій погляд, перед Україною стоїть головне питання – «бути чи не бути». Я це кажу однозначно і переконано, оскільки ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, і особливо в Донбасі, говорять про це”, - сказав Кучма.Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко закликають Путіна підкріпити конкретними діями схвалення мирного плану

За його словами, завдання колишніх президентів підтримати, насамперед, чинного президента України Петра Порошенка, “бо ноша на його плечі лягла величезна, і втримати її одному, без підтримки всього політичного бомонду, неможливо”.

Кучма також вважає, що без особистого втручання президента РФ у процес на сходів України ніякі українські мирні ініціативи не будуть реалізовані.

“Тому ми в коректній дипломатичній формі звертаємось до президента РФ згадати свою історію, і мається на увазі насамперед Чечня, де загинули тисячі людей, і сьогодні в нас йде розмова вже про тисячу”, - сказав Кучма.

Він підкреслив, що зараз ще є час для того, щоб зупинитись і зрозуміти, що сьогодні руйнуються, серед іншого, і відносини між двома народами.

“Через дії РФ ми побачили, які ми є брати великі”, - сказав Кучма.