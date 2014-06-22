Кучма вважає, що сьогодні перед Україною стоїть питання «бути чи не бути»
Колишній президент Леонід Кучма вважає, що сьогодні перед Україною стоїть питання «бути чи не бути».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси після підписання разом з екс-президентами Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенко листа до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити агресію проти України.
“Сьогодні, на мій погляд, перед Україною стоїть головне питання – «бути чи не бути». Я це кажу однозначно і переконано, оскільки ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, і особливо в Донбасі, говорять про це”, - сказав Кучма.Читайте такожКравчук, Кучма і Ющенко закликають Путіна підкріпити конкретними діями схвалення мирного плану
За його словами, завдання колишніх президентів підтримати, насамперед, чинного президента України Петра Порошенка, “бо ноша на його плечі лягла величезна, і втримати її одному, без підтримки всього політичного бомонду, неможливо”.
Кучма також вважає, що без особистого втручання президента РФ у процес на сходів України ніякі українські мирні ініціативи не будуть реалізовані.
“Тому ми в коректній дипломатичній формі звертаємось до президента РФ згадати свою історію, і мається на увазі насамперед Чечня, де загинули тисячі людей, і сьогодні в нас йде розмова вже про тисячу”, - сказав Кучма.
Він підкреслив, що зараз ще є час для того, щоб зупинитись і зрозуміти, що сьогодні руйнуються, серед іншого, і відносини між двома народами.
“Через дії РФ ми побачили, які ми є брати великі”, - сказав Кучма.