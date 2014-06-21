Президент Росії Володимир Путін привів у повну бойову готовність війська Центрального військового округу з метою провести раптову комплексну перевірку бойової готовності всіх його військових частин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, про це заявив глава військового відомства Сергій Шойгу.

«Відповідно до його розпорядження сьогодні з 11:00 мск війська Центрального військового округу, а також з'єднання й військові частини, що дислокуються на його території, приводяться в бойову готовність «Повна», - сказав Шойгу.

За його словами, перевірка пройде з 21 по 28 червня. В ході раптової перевірки ЦВО 98-а повітряно-десантна дивізія буде перекинута з Іваново в Челябінську область, де буде проведено висадку повітряного десанту на Чебаркульському полігоні. В ході перевірки передбачається відпрацювати питання планування застосування угрупування військ, висування військ комбінованим способом на великі відстані, розгортання систем управління й матеріально-технічного забезпечення.

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Шойгу також розпорядився, щоб про раптову перевірку боєготовності військ були поінформовані військові аташе іноземних держав. «Повернення військ у пункти постійної дислокації завершити до 1 липня», - сказав він.

До перевірки буде залучено понад 65 тис. особового складу, близько 5,5 тис. одиниць озброєння й техніки, понад 180 літаків і близько 60 вертольотів

Як повідомляв УНІАН, 19 червня депутат Держдуми РФ, верховний отаман союзу козачих військ Росії та зарубіжжя Віктор Водолацький повідомив, що Шойгу в ході «урядової години» в Держдумі повідомив російським депутатам про переведення Збройних сил Росії на кордоні з Україною в підвищену бойову готовність.