Глави МЗС Німеччини і Росії обговорили проведення консультацій по Угоді про асоціацію України і ЄС

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації міністерства закордонних справ (МЗС) Росії за підсумками телефонної розмови німецького і російського міністрів.

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У повідомленні говориться, що міністри обговорили роль ОБСЄ в налагодженні діалогу між конфліктуючими сторонами в Україні, необхідність знаходження справедливого вирішення газової проблеми, якнайшвидше скликання консультацій між Києвом, Брюсселем і Москвою для аналізу наслідків укладення УА між Україною та Євросоюзом.

Міністри домовилися залишатися в тісному контакті з усіх згаданих та інших питань.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень всіма підрозділами збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Ведення вогню припинено з 22.00 20 червня до 10.00 27 червня. Таке рішення було прийнято для того, щоб терористи могли скласти зброю. Однак терористи відкинули перемир'я, і продовжили обстрілювати українських прикордонників у пунктах пропуску та силовиків у місцях дислокації АТО.