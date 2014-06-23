Донецька ОДА спростувала повідомлення про смерть 40 дітей в зоні АТО

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, спростувавши неправдиву інформацію про загибель 40 дітей під час АТО, поширювану деякими ЗМІ з посиланням на депутата-регіонала Бахтєєву.

Читайте такожУ Слов'янську від поранень загинули двоє дітей В ОДА підкреслили, що «з моменту початку АТО від поранень загинули четверо неповнолітніх - двоє хлопчиків і дівчинка в Слов'янську, а також дівчинка в Шахтарському районі».

Раніше агентство УНН повідомило з посиланням на голову Комітету ВР з питань охорони здоров'я Тетяну Бахтєєву, що за час бойових дій у зоні АТО загинуло 40 дітей.

Інформація швидко поширилася в російських ЗМІ, і подавалася як офіційні дані або неспростовний факт, часто без посилання на джерело інформації.

Водночас, за даними російського ресурсу slon.ru, у прес-службі Бахтєєвої заявили, що такі дані депутатка отримала з власних джерел, "переважно з моргів і від лікарів".