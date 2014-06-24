Переселенцям і мирним жителям сходу потрібні соціальний захист і робота - круглий стіл

Про це під час круглого столу «Соціальний захист мирних жителів Сходу України», який сьогодні відбувся в Києві, сказала ініціатор руху Наталія Королевська.

«Перше, що потрібно зробити - це забезпечити безумовну та своєчасну виплату пенсій і соціальних виплат усім без винятку громадянам в Донецькій і Луганській області, розблокувати казначейські рахунки держпідприємств і соціальних установ. Також важливо відновити водо-, газо - і енергопостачання об'єктів соціальної, медичної та освітньої інфраструктури цих регіонів», - сказала вона.

Читайте такожНебезпека минула, донеччанам немає потреби робити запаси води - комунальникиКрім цього, за словами Королевської, необхідно негайно розробити і затвердити програму соціального захисту людей, постраждалих від бойових дій. У ній повинно бути передбачено відшкодування втрат, яких люди зазнали внаслідок бойових дій, надання грошової компенсації тимчасовим переселенцям.

Читайте такожНе називайте нас біженцями, ми тимчасові переселенці - житель Костянтинівки«Окремий комплекс заходів повинен бути присвячений працевлаштуванню людей, які внаслідок конфлікту втратили роботу. Для цього необхідно впровадити досвід роботи «мобільних бригад служби зайнятості». Щоб не тільки люди ходили шукати роботу. Але до людей приходили з центрів зайнятості та пропонували роботу», - сказала вона.

Так само Наталія Королевська зазначила важливість внесення змін у закон про зайнятість, які спростять процедуру проведення громадських робіт. «Адже в рамках повернення Сходу до нормального життя цей інструмент може стати дуже ефективним і з погляду надання роботи людям, і з точки зору робіт з відновлення інфраструктури, ремонту приміщень і т.д.», - сказала вона.

Ще одним напрямом роботи, за словами Наталії Королевської, є низка заходів щодо підтримки підприємств і збереження робочих місць до нормалізації ситуації. Для цього активісти ініціативи «Дорога життя» пропонують надавати пільгові кредити бізнесу, автоматичне повернення ПДВ підприємствам-експортерам, мораторій на перевірки бізнесу, запровадження процедури державних закупівель у підприємств регіону, а так само механізми компенсації ЄСВ (єдиного соціального внеску) для збереження робочих місць.

«Такі дії допоможуть запобігти соціальній катастрофі і відновити мирне життя на сході України», - підсумувала Наталія Королевська.