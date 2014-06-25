Понад 40 осіб виявили бажання зайняти посаду заступника міністра з євроінтеграції - Семерак

На сьогоднішній момент до Секретаріату Кабміну звернулося понад 40 осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на посади заступників міністра з питань євроінтеграції.

Про це сказав сьогодні на брифінгу міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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Він зазначив, що заявки кандидатів приймаються до 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, у всіх міністерствах додатково запроваджується посада заступника міністра з питань європейської інтеграції з метою посилення інституційної спроможності органів виконавчої влади щодо реалізації євроінтеграційного курсу України.

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Кабінет міністрів прийняв рішення про проведення відкритого відбору кандидатів на посади заступників міністрів з євроінтеграції.