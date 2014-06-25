Кошулинський закликав Яценюка скасувати ввізне мито на військову амуніцію

Він акцентував увагу на тому, що врегулювання вказаного питання є надзвичайно важливим для військовослужбовців, які перебувають у зоні антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

У повідомленні, зокрема, зазначено, що за часів прем’єрства Януковича в Україні було встановлено Державний контроль за імпортом низки військових товарів, серед яких, зокрема, бронежилети та бронепластини.

Читайте такожДСНС України замовила бронежилети і каски в польському державному холдингу

Сьогодні ж у результаті відповідних постанов Кабінету Міністрів громадяни України не можуть забезпечити своє військо належним спорядженням. Адже для того, аби закупити, до прикладу, європейські, американські чи китайські бронежилети, українці мусять сплатити колосальне мито та податок на додану вартість. Скасування ж таких зборів значно здешевить вартість імпортного військового спорядження.

Кошулинський наголосив, що нині урядові постанови фактично унеможливлюють патріотично налаштованим громадянам закупівлю та ввезення з-за кордону вкрай необхідного для армії спорядження та обладнання. Свободівець закликав Прем’єр-міністра якомога швидше врегулювати зазначене питання, йдеться в повідомленні.