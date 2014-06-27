Силовики знешкодили 2 з 8 російських танків, на яких бойовики штурмували блокпост в Краматорську - Тимчук

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Вночі терористи здійснили масований штурм блокпоста №1 поблизу Краматорська. У штурмі брали участь 8 російських танків. Одночасно вівся мінометний обстріл блок-посту. В результаті відповідних дій силовиків 1 танк терористів знищено, 1 танк захоплений", - підкреслив експерт.Читайте такожУ Краматорську терористи знищили блокпост силовиків: є загиблі та поранені

За його словами, загинули 4 військовослужбовці, 5 поранені. Бойовиками підбито 4 наших БТР і 1 міномет.

Про втрати серед терористів немає даних.

Крім того, терористи обстріляли позиції сил АТО на горі Карачун поблизу Слов'янська.Читайте такожПорошенко обіцяє прийняти у п'ятницю "важливе рішення, якщо бойовики не погодяться на умови мирного плану

Снайперським вогнем був поранений один військовослужбовець.

"З 5.10 до 5.50 ранку в Артемівську терористи штурмували військову частину. У штурмі брав участь 1 російський танк. Обстріл вівся з танкового знаряддя, стрілецької зброї та підствольних гранатометів", - написав експерт.

Штурм був відбитий. Втрат серед силовиків немає.