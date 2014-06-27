Порошенко проводить зустріч з Меркель і Олландом
12:24, 27 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.
Порошенко зустрівся з Меркель і Олландом / facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
«Величезна увага до України. У президента маса незапланованих зустрічей. Зокрема з канцлером Німеччини та президентом Франції», - повідомив він.
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