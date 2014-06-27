Порошенко проводить зустріч з Меркель і Олландом

12:24, 27 червня 2014
Політика
0 0

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.

Порошенко зустрівся з Меркель і Олландом / facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

«Величезна увага до України. У президента маса незапланованих зустрічей. Зокрема з канцлером Німеччини та президентом Франції», - повідомив він.

Читайте такожУкраїна та ЄС підписали Угоду про асоціацію в повному обсязіЯк відомо, сьогодні, 27 червня, у Брюсселі Порошенко підписав Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter