Порошенко на нараді із силовиками вирішує долю АТО

У п'ятницю ввечері Петро Порошенко розпочав консультації з керівним штабом АТО, очільниками МВС, СБУ та міністерства оборони, йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Рішення озвучать одразу після 22:00, коли спливає семиденне перемир'я. Його дотрималися тільки українські військові. Російські бойовики порушували мир щодня і лише за останню добу вбили п'ятьох солдатів. Тож, чи є сенс щадити бандитів, наразі обговорюють.

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"Верховний головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що остаточне рішення ним буде прийняте саме сьогодні, оскільки період тимчасового припинення вогню закінчується сьогодні о 22.00", - сказав речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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