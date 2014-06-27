Порошенко відповів раднику Путіна, який назвав його нацистом

"Це оцінка Сергія Глазьєва, він по суті ніхто, і для мене не цікава його думка", - зазначив Петро Порошенко під час брифінгу в Брюсселі, передає ТСН.uа

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Нагадаємо, раніше радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв назвав президента України Петра Порошенка нацистом. "Думаю, що після підписання угоди з ЄС європейський народ здивується, коли цей нацистський Франкенштейн, народжений європейськими бюрократами і політиками, постукає в двері європейських країн", - заявив радник.