Порошенко відповів раднику Путіна, який назвав його нацистом
17:19, 27 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко прокоментував висловлювання радника президента Росії Сергія Глазьєва, який назвав його нелегітимним главою держави і "нацистським Франкенштейном".
REUTERS
"Це оцінка Сергія Глазьєва, він по суті ніхто, і для мене не цікава його думка", - зазначив Петро Порошенко під час брифінгу в Брюсселі, передає ТСН.uа
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Нагадаємо, раніше радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв назвав президента України Петра Порошенка нацистом. "Думаю, що після підписання угоди з ЄС європейський народ здивується, коли цей нацистський Франкенштейн, народжений європейськими бюрократами і політиками, постукає в двері європейських країн", - заявив радник.
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