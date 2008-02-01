Москаль розповів, як Моссад нагородив зброєю владну верхівку України

Народний депутат Геннадій Москаль вважає, що ухвалення закону про зброю, який би передбачав вільне володіння нею, - передчасний крок для України. " При тому депресивному стані, в якому знаходиться Україна, ще роздати зброю - і все, можна емігрувати від гріха подалі до Парагвая", - заявив депутат в інтерв`ю "Київському телеграфу".

Геннадія Москаля хвилює відсутність в Україні законів, що визначають володіння мисливською зброєю, короткоствольною і нагородною. "Ми потихеньку почали розбиратися з нагородниою і виявили приголомшливий бардак, - заявив депутат. - Ось хто у нас згідно із законом має право нагороджувати зброєю? Президент - згідно закону про державні нагороди, міністр МВС і міністр оборони, але тільки своїх підлеглих - згідно дисциплінарному статуту. У нас же пороздавали пістолети всім підряд. Міністр оборони Гриценко навіть нагородив деяких депутатів з Партії регіонів "за популяризацію НАТО". Якийсь Сіоністський форум Ізраїлю нагородив пів -України імпортною зброєю. Стали перевіряти, що це за контора така, — виявилось, просто громадська організація російськомовних ізраїльтян. Але у свій час нею керував діючий офіцер Моссада, який в 1995 році попався на шпигунському скандалі в Москві, намагаючись завербувати співробітника космічної розвідки. Так от, колишнє керівництво СБУ, майже вся служба держохорони, яка оберігає Президента, прем`єр, голова Верховної Ради одержали зброю від Моссада. Просто жах якийсь! Керівники контррозвідувальних органів нагороджуються представниками розвідок інших країн, проти яких вони повинні працювати! І більше всього нагороджень — від спецслужб Ізраїлю і Міноборони Грузії. У другому випадку взагалі нонсенс: країна, що має дві зони збройних конфліктів, роздає зброю наліво і направо."

Геннадій Москаль висловив намір звернутися з депутатським запитом до міністра внутрішніх справ Луценка, щоб "це анулювати і провести перереєстрацію".

Депутат стверджує, що йому не вдалося знайти митних декларацій на цю зброю : "І що найцікавіше: ніхто не надав митні декларації, невідомо, як зброя потрапила до України з Ізраїлю і Грузії! Я робив запит на митницю - інформації немає. Зате є якась Асоціація підтримки українських дипломатів, якась Міжнародна школа охоронців, і всі вони нагороджують зброєю.... Це вже пістолетоманія, прямо Рембо якісь."

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