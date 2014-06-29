«МТС Україна» попереджає про можливе припинення надання послуг у АР Крим

Про це повідомляється на сайті «МТС Україна».

Компанія попереджає про можливе виведення з ладу телекомунікаційного обладнання, погіршення зв`язку й зменшення зони якісного покриття телекомунікаційної мережі рухомого (мобільною) зв`язку в АР Крим.

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«Ситуація й надалі ускладнюється, що може призвести до перебоїв у зв`язку, а також часткової або повної зупинки або припинення надання телекомунікаційних послуг на даній території з не залежних від «МТС-Україна» обставин», - йдеться в повідомленні.

Компанія підкреслює, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій на всій території України в повній відповідності з вимогами, встановленими законодавством України й на підставі виданих у законному порядку ліцензій.

Як повідомляється, компанія докладає всіх зусиль для збереження можливості надання якісних послуг зв`язку в АР Крим, але не всі обставини можуть бути усунені її зусиллями.

«МТС Україна» приносить вибачення абонентам за можливі незручності й просить поставитися з розумінням до ситуації, що склалася.

Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує понад 22 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).