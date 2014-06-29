У Луганській області терористи поранили трьох прикордонників

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, колона автомобільної техніки Держприкордонслужби разом із підрозділами ЗС України близько 8 години ранку 28 червня була атакована на Луганщині з використанням стрілецької зброї та фугасних мін, які були закладені раніше. Прикордонники прийняли бій та дали відсіч. В результаті обстрілу 2 прикордонники поранені, пошкоджено військову техніку. Втрати терористів встановлюються.

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З 23.30 до 23.50 28 червня також на Луганщині був обстріляний з мінометів опорний пункт Держприкордонслужби в наслідок якого один прикордонник зазнавав поранення.

Впродовж доби підрозділи Держприкордонслужби продовжували заходи щодо поновлення охорони та оборони державного кордону в прикордонних районах Луганської та Донецької областей.