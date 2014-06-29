Порошенко в телефонній розмові закликав Путіна не пропускати бойовиків в Україну

Сьогодні Президент України Петро Порошенко, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, Президент Франції Франсуа Олланд та Президент Росії Володимир Путін у чотиристоронній телефонній розмові обговорили реалізацію мирного плану на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

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Під час розмови Петро Порошенко проінформував співрозмовників про те, що Україна у повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання щодо реалізації мирного плану у відповідності з рішенням Європейської Ради та дотримується в односторонньому порядку режиму припинення вогню, яке було проголошено до 22:00 години 30 червня.

Також Президент України висловив занепокоєння ситуацією і зазначив, що протягом останніх діб було зафіксовано чергові факти порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Порошенко наголосив, що дотримання режиму незастосування сили має відбуватись усіма сторонами.

Президент України закликав дотримуватися умов мирного плану, припинити напади на українські військові підрозділи та блокпости, звільнити усіх без виключення заручників.

"Україна продовжує наполягати на поверненні під контроль Державної прикордонної служби усіх пунктів пропуску. Президент України також закликав президента Росії посилити режим державного кордону з боку Росії, щоб припинити проникнення на територію України бойовиків і найманців та поставку для них зброї і бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

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За результатами розмови Порошенко дав доручення Голові Державної прикордонної служби України терміново провести консультації з Федеральною прикордонною службою Росії для забезпечення механізму ефективного контролю за україно-російським кордоном.

Сторони домовились провести телефону розмову у даному форматі 30 червня. Крім того, було досягнуто домовленість про необхідність подальшої роботи Тристоронньої контактної групи найближчим часом.

Нагадаємо, перша телефонна розмова у чотиристоронньому форматі відбулася 25 червня.