ЄС очікує на звільнення всіх заручників, захоплених бойовиками на сході України

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться в заяві Зовнішньої служби ЄС, розповсюдженій у неділю в Брюсселі у зв'язку зі звільненням чотирьох спостерігачів від ОБСЄ.

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"З полегшенням ми дізнались про звільнення вчора на східній Україні чотирьох спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У п'ятницю у висновках Європейська рада підкреслила, що звільнення заручників, у тому числі всіх спостерігачів ОБСЄ, є одним з чотирьох найважливіших кроків, які повинні бути зроблені до понеділка, 30 червня. Ми очікуємо, що інші заручники, які утримуються незаконними збройними групами у східній Україні, будуть звільнені без затримки", - сказано в заяві.

Крім того, в ЄС знову заявили про "тверду підтримку вже виконаної роботи безпекової моніторингової місії, а також моніторингу ОБСЄ щодо імплементації мирного плану президента Порошенка".