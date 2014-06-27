Терористи звільнили чотирьох спостерігачів ОБСЄ

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ).

"До УВАГИ ЗМІ: Ми підтверджуємо, що 4 представника ОБСЄ з Донецької команди зараз звільнені", - зазначено у повідомленні.

Читайте такожБойовики досі не висунули вимог для звільнення 8 спостерігачів ОБСЄ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контакт з двома групами своїх спостерігачів спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали в Донецькій і Луганській областях.

На початку червня один з лідерів сепаратистів Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують в Сєвєродонецьку, зазначивши, що їх присутність є гарантією, що в місті не будуть вестися бойові дії.