У Донецьку воїни Нацгвардії прорвали облогу терористів і самі підірвали склади зброї в частині - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Вибухи в центрі Донецька. Не хвилюйтеся - це «мирні» вибухи. Військова частина 3037 Національної Гвардії України, яка близько трьох місяців перебувала в облозі - відповіла! Відповіла на висунутий вчора ультиматум терористів: скласти зброю, здатися і передати в розпорядження «ДНР» базовий гарнізонний склад зброї, розташований на території частини», - написав міністр.

Він пояснив, що, вислухавши ультиматум, «командир частини, вчинив справжній український офіцер, виконав складну команду - сьогодні деблокував частину, колоною автомобілів, в повному озброєнні, взявши озброєння, яке могли вивезти».

«Понад 300 гвардійців під командуванням підполковника Бортєєва бойовим строєм під українськими прапорами пробилися через блокпости терористів і приєдналися до сил АТО в секторі Д», - зазначив Аваков.

Він також сказав, що бійці Нацгвардії самі підірвали наявні склади з зброєю, щоб нічого не потрапило в руки терористів.

Читайте такожУ Донецьку терористи штурмують одну з військових частин і підірвали склади зі зброєю - очевидці

«При спробі терористів, всупереч попередженням, проникнути на склад зброї військової частини, - спрацювали сторожові секрети - склад з рештою озброєнням і боєприпасами - був підірваний. Я віддав такий наказ, що б запобігти потраплянню зброї і боєприпасів, які залишилися на складі до рук терористів», - пояснив глава МВС.

Він похвалив гвардійців, вказавши, що вони, прорвавшись, «своєю винахідливістю і сміливістю - збентежили терористів - зробили неможливе, зробили те, чого від них супротивник не міг очікувати».

Аваков підкреслив, що він уже дав розпорядження про присвоєння підполковнику Бортєєву - позачергового військового звання полковник». «Країна поступово довідається імена СПРАВЖНІХ своїх офіцерів, навколо яких і створюється нова якість правоохоронців збройних сил!», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку терористи, представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» штурмують одну з військових частин внутрішніх військ по вул. Купріна,1 (військова частина внутрішніх військ №3037 - УНІАН) і вже підірвали склади з зброєю, які розташовані на території частини.