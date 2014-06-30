На Луганщині ховають танки на подвір'ях житлових будинків - ЗМІ

Про це повідомляє Hromadske TV з посиланням на місцевих мешканців.

Бронетехніка розташована у дворах будинків № 59, 61 та 63 по вулиці Мєндєлєєва у районі заводу КБК. Який зі сторін належить бронетехніка наразі невідомо.

Крім того очевидці повідомляють про те, що лісосмуга неподалік сіл Варварівка та Кудряшівка Кремінського району Луганської області замінована невідомими.