На Луганщині ховають танки на подвір'ях житлових будинків - ЗМІ
22:44, 30 червня 2014Політика
0 0
У місті Рубіжному (Луганська область) у дворах житлових будинків помічено танки.
На Луганщині ховають танки на подвір'ях житлових будинків
Про це повідомляє Hromadske TV з посиланням на місцевих мешканців.
Бронетехніка розташована у дворах будинків № 59, 61 та 63 по вулиці Мєндєлєєва у районі заводу КБК. Який зі сторін належить бронетехніка наразі невідомо.
Крім того очевидці повідомляють про те, що лісосмуга неподалік сіл Варварівка та Кудряшівка Кремінського району Луганської області замінована невідомими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter