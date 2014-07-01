Аваков назвав напрям базового гуманітарного коридору для евакуації з зони АТО
За словами глави МВС, детальні маршрути і схеми гуманітарних коридорів оприлюднять у середу-четвер.
Базовий гуманітарний коридор, яким люди зможуть покинути зону проведення АТО, буде розташований в напрямку Краматорськ - Барвінкове.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Ізюмі Харківської області сказав журналістам в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.
“Базовий коридор для того, щоб люди могли виходити та отримувати підтримку буде напрям Краматорськ-Барвенкове”, - сказав Аваков.
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За його словами, детальні маршрути та схеми гуманітарних коридорів будуть оприлюднені в середу-четвер.
“У середу-четвер будуть оголошені офіційні схеми та шляхи гуманітарного коридору, по якому зможуть люди виходити. Я маю на увазі, що будуть отримувати, якийсь рівень підтримки і сервісу, де вони зможуть вийти з зони дій боїв, поспати, проконсультуватися у спеціалістів”, - сказав міністр.
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Аваков зауважив, що члени Кабміну працюють над створенням цього коридору. Задіяні МВС, Мінсоцполітики, Мінтранс та Державна служба з надзвичайних ситуації України.