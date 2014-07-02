Луценко побачив ознаки "війни демократів" зразка 2005 року

Про це у програмі "Свобода Слова" на телеканалі ІСТV cказав радник президента Юрій Луценко, повідомляє сайт 3-я Республіка.

"Під час своїх передвиборчих поїздок Петро Порошенко обіцяв людям перезавантажити український парламент як того й вимагав Майдан. Це – його передвиборче зобов’язання. В новій Україні бажання людей є законом", - зазначив політик.

На думку Луценка, дострокові парламентські вибори, як і зобов’язувався президент, відбудуться наприкінці жовтня, хоча нині маємо ситуацію, коли Верховна Рада всіляко пручається своєму розпускові. А деякі дії Кабміну вказують на те, що Україна опиняється в ситуації "хатньої війни демократів", яка вже була в 2005 році.

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"Парламент сьогодні погодився не йти на "канікули" не так із бажання допомогти президентові, як із остраху, що влітку Верховну Раду може бути розпущено. Водночас депутати заблокували розгляд внесених главою держави змін до Конституції та не приступили до розгляду законопроекту про вибори до парламенту за відкритими списками. Тим часом Кабмін зволікає із внесенням кандидатур на посади голів обласних адміністрацій. Україна знову опиняється у ситуації хатньої війни демократів зразка 2005 року, яку негайно треба припиняти", - визнав політик.

Луценко висловив сподівання, що політичні сили – союзники на Майдані – вже в четвер втілять свою багатолітню обіцянку виборцям і запровадить нову виборчу систему, - з відкритими списками.