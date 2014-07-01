У Донецьку озброєні бойовики викрали мирного жителя прямо посеред вулиці

До 1 червня Донецьку знову викрали людину. Про це повідомляється на сайті ГУ МВС України в Донецькій області.

"До Ворошилівського райвідділу міліції звернулася 34-річна донеччанка з заявою про те, що 27 червня близько 11.00 п'ятеро озброєних невідомих у камуфляжній формі та чорних масках біля перетину вул. 50 років СРСР та бул. Шевченка викрали її 38-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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Терористи посадили чоловіка у вантажний відсік автомобіля «Газель» без номерів та відвезли у невідомому напрямку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.