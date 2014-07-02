У Краматорську терористи обстріляли приватний сектор з «Граду» - ЗМІ

У вівторок, близько опівночі, Краматорськ був обстріляний з установки «Град». Постраждали близько 30 приватних житлових будинків, частина з них знищені. Про це «ОстроВу» повідомляють джерела в місті.

Два залпи з захопленої терористами бази «Бакалія» в районі «ККД» були зроблені з десятихвилинним інтервалом. Перший - о 23.35.

Відразу кілька джерел відзначають, що то через невміння поводитися з такою технікою, чи то навмисно, але залпами накрило виключно мирні райони, де немає українських військових. Найбільших руйнувань зазнали селище Веселе, вулиці Урицького та Уфімська.

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За даними, які не представляється можливим перевірити, загинуло 5 мирних жителів.

Ще одне джерело повідомляє, але також голослівно, що через неправильне керування установкою «Град» вона загорілась і була знищена.