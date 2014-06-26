Бойовики з "Градами" і танками атакували блокпости біля Словʼянська - журналіст

21:23, 26 червня 2014
Політика
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Останній день перемирʼя закінчується масштабним боєм на Сході.

Фотоілюстрація / facebook.com/butusov.yuriy

Військовий журналіст Руслан Ярмолюк, який нині перебуває на передовій АТО, заявив, що два блокпости біля Словʼянська, атакували терористи, повідомляє ТСН.ua.

Бойовики обстрілюють українських військових системами залпового вогню "Град" та танками. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

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"Хлопці просять вогню на себе! Боже, дай їм сил", - написав журналіст.  

Допис by РУслан Ярмолюк.
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