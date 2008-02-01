Фракція Партії регіонів у Донецьку на грані розколу - ЗМІ

Фракція Партії регіонів у Донецькій обласній раді на грані розколу.

Про це пише газета «Комментарии» з посиланням на свої джерела в облраді.

За даними газети, причиною цього є створення проросійської групи «Донбасівська Русь».

Як повідомив газеті один авторитетних депутатів обласної ради від Партії регіонів, ініціатива формування проросійської групи виходила від фракції ПСПУ, але «попередньо пройшла «експертизу» в центральному офісі Партії регіонів в Києві, а відтак у формі наполегливої рекомендації була спущена голові облради Анатолію БЛИЗНЮКУ». «Джерело стверджує, що останнім часом керівництву облради надходить чимало подібних «темників». Причому деякі з них суперечать попереднім, що підтверджує факт серйозного розколу в керівництві Партії регіонів», - відзначає газета.

На думку депутата, побажання про створення «Донбаської Русі» виходило від групи, що орієнтується на Віктора ЯНУКОВИЧА. «Відомо також, що інше керівне крило ПР було не в захваті від такої ініціативи. Як затверджує депутат, в результаті столичного протистояння А.БЛИЗНЮК опинився між двох жорнами, а фракція «регіоналів» в облраді розділилася на тих, хто підтримує «екстремістські меседжі», і прихильників «конструктивістських позицій» (цю частину депутатів асоціюють в першу чергу з Рінатом АХМЕТОВИМ і Борисом КОЛЕСНИКОВИМ)», - пише видання.

Співрозмовник газети звертає увагу, що А.БЛИЗНЮК не може не розуміти, що прихильників «конструктивістських позицій» в облраді більше. Як доказ, він нагадує хід останнього засідання облради. «Вимушено констатував створення «Донбаської Русі», голова облради відмовився внести до порядку денного питання про підтримку проведення 23 лютого з`їзду депутатів усіх рівнів в Сєверодонецку, ініційоване групою підтримки В.ЯНУКОВИЧА», - цитують його слова «Комментарии».