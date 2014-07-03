Обстановка в зоні АТО під Слов'янськом залишається дуже напруженою - Полторак

Про це в ефірі "5 каналу" сказав командувач Нацгвардії Степан Полторак, пише Gazeta.ua.

"Обстановка в зоні проведення АТО під Слов'янськом залишається дуже напруженою. ВСУ наносять цілеспрямовані удари по районах, де зосереджені терористичні угруповання ", - сказав він.

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За його словами, протягом останньої доби підрозділами Нацгвардії проводилася спецоперація по пошуку та знешкодженню диверсійно-розвідувальних груп, озброєних терористів в лісовій місцевості в околицях Слов'янська. Втрат серед бійців, які проводили цю спецоперацію, немає.

"Паралельно з цим підрозділи Нацгвардії проводили роботу щодо посилення угрупувань, котрі беруть участь в АТО. Учора прибув батальйон резервістів Нацгвардії, основу якого складають люди з бойовим досвідом", - повідомив Полторак.