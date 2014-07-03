Російські прикордонники розстріляли 300 бойовиків, які намагалися повернутися до РФ - РНБО

Російські прикордонники розстріляли 300 бойовиків, які намагались повернутись до РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Сьогодні вночі була зафіксована спроба групи бойовиків у кількості до 300 осіб вийти з території України, проте російські прикордонники відкрили вогонь з усіх видів зброї і змусили повернутися назад. Це вже не перший випадок, коли найманців, які прибувають з території РФ до України, не пропускають у зворотному напрямку під загрозою смерті», - повідомив він.

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«Командування АТО дає можливість терористам скласти зброю та здатися, цією можливістю учасники бандформувань користуються все частіше», - додав Лисенко.

Речник РНБО нагадав номер телефону гарячої лінії для тих бойовиків, які захочуть скласти зброю: 0 800 501 482.