Російські прикордонники облаштовують вогневі позиції поряд з кордоном України - ДПСУ

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, такі позиції були помічені навпроти Донецької області.Читайте такожДо кордонів України продовжує прибувати військова техніка РФ

Окрім цього, прикордонники досить часто спостерігають переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил Росії поблизу українського кордону.