Російські прикордонники облаштовують вогневі позиції поряд з кордоном України - ДПСУ
15:52, 02 липня 2014Політика
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На території Росії в безпосередній близькості до кордону з Україною російські силовики облаштовують вогневі позиції, в тому числі й з використанням бронетехніки.
Російські прикордонники облаштовують на кордоні з Україною вогневі позиції - ДПСУ / Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Як зазначається в повідомленні, такі позиції були помічені навпроти Донецької області.Читайте такожДо кордонів України продовжує прибувати військова техніка РФ
Окрім цього, прикордонники досить часто спостерігають переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил Росії поблизу українського кордону.
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