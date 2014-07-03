На сайті Ради опубліковано список депутатів новоствореної групи, "яку ніхто не фінансує"

Зокрема, до групи увійшли: Євген Балицький (уповноважений представник групи), Олександр Бобков, Сергій Брайко, Геннадій Васильєв, Олександр Васильєв, Володимир Вечерко, Олександр Голуб, Анатолій Гончаров, Сергій Гончаров, Сергій Горохов, Григорій Груба, Віталій Грушевський (уповноважений представник групи), Анатолій Денисенко, Віталіна Дзоз, Олександр Зубчевський, Олександр Козуб, Володимир Кудря, Владислав Лук'янов, Валентина Лютікова, Володимир Медяник, Лев Миримський, Євгеній Мураєв, Володимир Олійник, Михайло Опанащенко, Олег Парасків, Таїсія Повалій, Олександр Присяжнюк (уповноважений представник групи), Василь Самойленко, Руслан Скарбовійчук, Володимир Струк, Віктор Тихонов, Володимир Чуб.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив, що у парламенті створено депутатську групу “За мир та стабільність”, до складу якої увійшли 32 депутати.

Читайте такожЗМІ: Нова депутатська група у парламенті працюватиме на РосіюУ коментарі журналістам один з координаторів нової депутатської групи Грушевський заявив, що до парламентських виборів на базі групи буде створено політичний проект.

На неодноразові запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про те, що створення групи та її майбутню діяльність фінансуватиме оголошений у розшук харківський бізнесмен Сергій Курченко, Грушевський зазначив, що журналістів цікавить “хто платить, хто фінансує, а не питання, як вирішити кризу в Україні”. Він заявив, що депутатську групу “ніхто не фінансує”.

Читайте такожУ фракції ПР розкол: її ряди залишили Повалій, Олійник і ще 18 нардепівПеред цим лідер фракції КПУ Петро Симоненко в коментарі журналістам назвав “зрадниками” депутатів, які залишили фракцію Компартії і увійшли до групи “За мир та стабільність”, а також заявив, що ця група “створена Курченком”.

“Курченко вклав десятки мільйонів, щоб створити цю групу і домовлятися з нинішньою владою”, - сказав Симоненко.