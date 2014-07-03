Українську владу закликають відключити електроенергію в 10 захоплених телевежах на Донбасі

Координаційна рада трудового колективу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) заявила про готовність до страйку у разі відсутності реакції уряду на діяльність керівництва концерну, яке, на їх думку, займається пособництвом терористам в Донецькій і Луганській областях.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від фракції «УДАР» Сергій Каплін, який виступив на підтримку профспілки концерну.

«Разом з трудовим колективом ми вимагаємо від прем'єр-міністра України призначити службове розслідування щодо пана Пивнюка (гендиректора концерну Олександра Пивнюка - УНІАН). У випадку, якщо наші вимоги не будуть виконані, ми, керуючись законами України, готові до страйку та іншим цивільним акціям протесту, щоб привернути увагу президента країни, силових структур, уряду і безпосередньо прем'єр-міністра», - сказав Він.

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Він також звернувся до уряду з проханням припинити «фінансування терористів» на сході України за рахунок оплати електроенергії за трансляцію російських телеканалів через українські телевежі.

«Ми вимагаємо припинити фінансувати за рахунок простих громадян терористів в Луганській і Донецькій областях, а саме відключити електропостачання на захоплених незаконним способом десяти вежах передавальних станцій і виключити трансляцію на території Луганської і Донецької областей телеканалів, які ллють бруд на все українське», - зазначив депутат.

При цьому присутній на прес-конференції член координаційної ради трудового колективу Концерну РРТ Михайло Славянин додав, що нове керівництво концерну з травня поточного року «з невідомих причин» відновило оплату за електроенергію телевеж у Донецькій і Луганській областях, хоча до цього фінансування було припинено.

«Цинізм ситуації полягає в тому, що як раз у квітні концерн припинив всю оплату за електроенергію, але вона була відновлена новим керівником саме в травні з незрозумілих причин», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня координаційна рада трудового колективу Концерну РРТ звинуватила генерального директора концерну Олександра Пивнюка, його заступника Володимира Іщука, а також керівника Держспецзв'язку Володимира Звєрєва в пособництві самопроголошеній владі так званих Донецької та Луганської народних республік. На думку членів профспілки, за розпорядженням вищевказаних людей проводиться фінансування трансляції ворожих Україні ЗМІ шляхом сплати грошових коштів концерном для безперебійного енергопостачання об'єктів телерадіотрансляції в Луганській і Донецькій областях.

Координаційна рада профспілки також заявила, що нове керівництво КРРТ намагається довести підприємство до банкрутства і на його базі створити приватне підприємство.

Держспецзв'язку спростувало цю інформацію і заявило, що звинувачення з боку координаційної ради профспілки пов'язані з проведенням новим керівництвом перевірок фінансової діяльності на підприємстві. За словами голови Держспецзв'язку, в ході перевірки було виявлено низку порушень з боку колишнього керівництва КРРТ, інтереси якого представляє координаційну раду.