Фракція КПУ пішла із сесійної зали парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат від КПУ Сергій Гордієнко заявив, що сьогодні жодного разу фракції КПУ не було надано слова для виступу.

Він зазначив, що його фракція не змогла аргументувати свою позицію по законопроектах, тому залишає сесійну залу.

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У відповідь голова Верховної Ради України Олександр Турчинов сказав: “Прогнозую, що вам і не доведеться повертатися до зали, тому що підстав фактично для існування вашої фракції не існує”.

“І та помилка, яка є у регламенті, сподіваюся, найближчим часом буде виправлена”, - додав Турчинов.