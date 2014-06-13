Меджліс попросив допомоги в ООН і ОБСЄ: в Криму викрадають людей

Меджліс кримських татар звернувся до ООН, ОБСЄ і міжнародних правозахисних організацій з проханням докласти зусиль, щоб запобігти ескалації насильства проти мирного населення в Криму.

Відповідне звернення Меджлісу, прийняте 12 червня, опубліковане на його офіційному сайті.

У зверненні наголошується, що останніми місяцями кримське суспільство постало перед вкрай небезпечним явищем, раніше не характерним для Криму, – викраданням людей.

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У Меджлісі нагадали, що на початку березня було викрадено і згодом знайдено по-звірячому замордованого Решата Аметова - батька трьох малолітніх дітей, мусульманина за віросповіданням. Факт незаконного затримання і примусового етапування Аметова посеред дня з Центральної площі Сімферополя зафіксовано журналістами на відео, проте дотепер злочинницьке вбивство не розкрито і злочинці не зазнали покарання.

Наприкінці травня в Криму один за одним пропали троє активістів громадської організації «Український дім», жителі Сімферополя Леонід Корж, Тімур Шаймарданов і Сейран Зінедінов. Їх подальша доля невідома дотепер.

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«Меджліс кримськотатарського народу оцінює акти насильства стосовно мирних жителів Криму, що сталися, як акції залякування кримського суспільства, а їх нерозкриття – як свідчення ігнорування чинною владою елементарних прав людини на власне життя і безпеку своїх рідних і близьких. Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародні організації і міжнародні правозахисні організації докласти всіх своїх можливостей і зусиль для запобігання в Криму ескалації насильства проти мирного населення», - наголошується у зверненні.