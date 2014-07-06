Вночі в зоні АТО стріляли. Поблизу Маріуполя збито безпілотник

Вночі на Донеччині були помічені два безпілотники, один з них вдалося збити.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру воєнно-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Поблизу Маріуполя було збито два безпілотних літальних апарата. Вогнем з кулемета силовиками збитий один БПЛА", - повідомив він.

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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», також терористами зі стрілецької зброї було обстріляно один з опорних пунктів сил АТО. Силовики відкрили у відповідь вогонь зі стрілецької зброї. Втрат з боку сил АТО немає.

Крім того, бойовики з мінометів обстріляли блокпост сил АТО поблизу н.п.Пески. Військові відкрили вогонь у відповідь з БМП-2.