Батальйон Азов: На узбережжі працюють професійні диверсійні групи

Про це в ефірі "Подробностей недели" заявив командир батальйону Азов Андрій Бєлєцький, пише Українська правда.

На вопрос, бегут ли сепаратисты на юг и готовы ли бойцы "Азова" их "встретить", он отметил: "Готовы".

На питання, чи втікають сепаратисти на південь та чи готові бійці їх "зустріти", він зазначив: "Готові".

"Можливо, йдуть приготування для спроби перекидання бойовиків морем. Причому зараз важко сказати, в який бік – чи на посилення (на материковій Україні) чи на вивіз сепаратистів до Криму", - зазначив він.

Також він додав, що узбережжя Азовського моря контролюється: "контрабанда, ввезення зброї, великих груп людей зараз однозначно припинені".

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За його словами, останнім часом був взятий на контроль остання частина кордону від Новоазовська до кордону з РФ і 10 км сухопутного кордону.

"Разом з цим в районі одночасно працюють кілька диверсійних груп, дуже професійних. Ми підозрюємо, що це не ДНРівці, алюди із суміжної держави (РФ)", - зазначив Бєлєцький.

"Ситуація у значній мірі стабілізована, але все одно лишається напруженою", - додав він.