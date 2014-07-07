Командир "Донбасу" попросив Росію надсилати на органи терористів без проблем з печінкою

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Привітайте мене, друзі. Тепер за версією телеканалу Росія 24 у мене є бізнес. Торгівля людськими органами на паях з панами Власенком, Наливайченком і загадковою Ольгою Вібер", - повідомив Семенченко.

На його думку, низька якість фантазій російського агітпропу є ознакою того, що вони видихаються, і перемога вже близька. Також Семенченко попросив поліпшити якість терористів, яких присилають з Росії.

Читайте такожРосійське ТБ заявило, що біатлоністка Підгрушна підробляє снайпером у Слов'янську"Користуючись нагодою, хочу попросити владу РФ ( вони теж зі мною в долі) перестати надсилати в якості терористів алкоголіків з РФ. На їхні печінки падають ціни і Ольга viber буде незадоволена. А раптом поскаржиться іншим моїм "бізнес - партнерам"???. До речі Кеннеді це теж ми. Того: )", - написав він.

Нагадаємо, вчора російський телеканал показав сюжет про торгівлю людськими органами у зоні бойових дій на сході України. Джерелом інформації стало викладене на одній з антимайданівських груп Вконтакте нібито зламане листування Власенка.