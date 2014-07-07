Переплюнути Геббельса: Російський канал зняв сюжет про те, як Власенко торгує органами через Facebook
10:44, 07 липня 2014Політика
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Російський канал "Росія 24" показав глядачам нібито зламане листування Сергія Власенка, колишнього адвоката Юлії Тимошенко, в якому він обговорює торгівлю органами з німецьким лікарем Ольгою Вібер і командиром батальйону Донбас.
Російські ЗМІ створили нову страшилку / Фото УНІАН
Як це прийнято у торговців органами, обговорення велося через Facebook.
Зокрема, в сюжеті йдеться, що німецький лікар пропонувала Власенку "вилучати серця й нирки у ще живих людей, поранених під час бойових дій".
Читайте такожРосійське ТБ порівняло розвал СРСР з планами нацистів: "Немов Гіммлер нашіптував Єльцину в Біловезькій Пущі"Також Власенко і Вібер "обговорюють" замовлення: "17 сердець, 50 нирок, 35 штук нової печінки".
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